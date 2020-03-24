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Испугался коронавируса: в сеть попало забавное видео с "убегающим" Трампом

вторник, 24 марта 2020, 16:27
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В сеть попал ролик, где президент США Дональд Трамп на публике пытался "убежать", испугавшись заражения коронавирусом COVID-19.

Смешное видео опубликовали в соцсетях.

На одном из публичных выступлений Трамп отошел подальше от члена рабочей группы Белого дома по коронавирусу, когда та сказала, что у нее на выходных был жар.

На кадр попал момент, когда американский глава испугался. Но остальные отреагировали на ситуацию с улыбкой.

Как сообщал "Апостроф", главный хирург США Джером Адамс рассказал, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах на этой неделе заметно ухудшится. А граждане по прежнему ведут привычный образ жизни и не избегают скоплений людей. Это может грозить резким скачком в количестве инфицированных коронавирусом.

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