В Японии врачи спасли новорожденного весом 268 граммов

Японские врачи выходили новорождённого весом 268 граммов.

Об этом сообщает "Говорит Москва".

Отмечается, что мальчик появился на свет в августе прошлого года, его выписали 26 февраля.

Медики пришли к выводу, что ребёнок развивается нормально, и их наблюдение больше не требуется. В больнице мальчик набрал почти три килограмма. В утробе матери ребёнок практически не рос из-за аномалии, и врачи провели кесарево сечение на 24-й неделе беременности.

По информации местных СМИ, мальчик признан младенцем мужского пола с самым маленьким в мире весом при рождении, которому удалось выжить. Предыдущий рекорд принадлежал мальчику из Германии, он появился на свет в 2009 году при весе 274 грамма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России женщине сделали операцию без наркоза.