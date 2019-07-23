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В Индии заявили о космическом "прорыве": что случилось

вторник, 23 июля 2019, 05:35
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В понедельник, 22 июля Индия запустила на Луну с космодрома на острове Шрихарикота межпланетную станцию "Чандраян-2".

Видеозапись запуска ракеты-носителя опубликована на канале индийского аэрокосмического агентства ISRO.

Запуск произошел в 11:13 по киевскому времени (в Индии - 14:43). Согласно сообщению ISRO, "Чандраян-2" преодолеет 384 тысяч км и достигнет Луны через полтора месяца. На спутник Земли будет доставлены три части станции: орбитальная станция, спускаемый аппарат и ровер с приборами для анализа поверхности космических объектов. Он будет искать на Луне воду и анализировать местные минералы. Работать ровер будет в течение 14 дней.

Самым сложным этапом миссии, по мнению индийских экспертов, станет посадка, 6-7 сентября.

Известно также, что в 2013 году Индия рассчитывала на сотрудничество с РФ в вопросах космических программ, но затем решила заняться миссией собственными силами.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Российская Федерация и корпорация "Роскосмос" планируют штрафовать юридических лиц "за нарушения в космосе".

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