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В магазинах в панике скупают еду: украинец рассказал о ситуации в Китае и показал видео

вторник, 28 января 2020, 09:54
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Владислав Шкроботько из Запорожья, который сейчас живет в китайской провинции Хенань, которая находится по соседству с провинцией Хубэй в Китае, где зафиксировали коронавирус, показал, какая на данный момент там ситуация.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

По его словам, на входе в супермаркет и другие общественные места людям измеряют температуру тела. Если есть подозрение на вирус - направляют в больницу.

В магазинах скупают еду из-за страха, что супермаркеты могут закрыть. Вспышка эпидемии пугает не многих - на улицах бегают дети, некоторые ходят без масок.

В воскресенье, 2 февраля, закончатся каникулы и пойдут ли дети в школы - пока неясно.

"Немного переживаю по поводу этого всего, надеюсь — вакцину найдут и все станет как прежде. Я надеюсь, все образуется",- говорит Владислав.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.

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