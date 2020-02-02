Тела сжигают, прощание запрещено: шокирующие детали о смертях от коронавируса в Китае

Китайские власти запретили прощальные церемонии с пациентами, умершими от коронавируса нового типа, их тела должны быть кремированы недалеко от места их кончины.

Об этом сообщают китайские СМИ.

Согласно директиве китайских властей, бренные останки инфицированных пациентов не разрешено отдавать родственникам и перевозить, похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел в соответствии с установленным маршрутом, а тела должны быть кремированы в специально отведенных крематориях.

Предварительно тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.

Гонконгское издание "Феникс" опубликовало монолог жительницы города Уханя Цянь Цянь, мама которой умерла в первый день китайского Нового года. Женщина описывает меры предосторожности, которые применяли в семье после того, как стало известно о заражении коронавирусом. В частности, после посещения больницы, ее отец опрыскивал себя и машину спиртом. Она и ее брат выбросили всю одежду, которую надевали в последние дни, предварительно порезав ее ножницами, чтобы никто не подобрал.

После смерти матери Цянь-Цянь в больнице не разрешили с ней попрощаться, ей вынесли документы на подпись и обязались захоронить тело по особой процедуре.

Как сообщал "Апостроф", в китайской провинции Хунань зафиксирована вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1.