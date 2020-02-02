RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 февраля

15:07
Зеркальная дата 02.02.2020: почему она судьбоносная и как привлечь удачу
14:59
В Украине трогательно почтили память Кузьмы Скрябина: опубликованы фото
14:58
В Украине пахнет весной: синоптик рассказала, чего ждать дальше
14:39
Шарик не в восторге: опубликованы фото собаки, которой нардеп предлагал оплатить коммуналку
14:37
Рискует жизнями других: водитель маршрутки в Киеве возмутил дикой выходкой на дороге, видео
13:39
Коломойский и Янукович "в деле": новая порция смешных фотожаб о коммуналке в Украине
13:30
Долго ждать не придется? Харьковский сурок дал интересный "прогноз" на весну в Украине
13:15
Как в Индонезии встречают рейсы из Китая: появилось жуткое видео
12:50
Радуга посреди зимы: опубликованы фото необычного природного явления в Украине
12:45
В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области обрушатся снег и ветер
12:40
Комаровский внезапно собрался в тур по России: сеть разозлило видео
12:38
В Украине построят сеть скоростных дорог: опубликована карта
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тела сжигают, прощание запрещено: шокирующие детали о смертях от коронавируса в Китае

воскресенье, 02 февраля 2020, 15:49
переглянути новину українською

Китайские власти запретили прощальные церемонии с пациентами, умершими от коронавируса нового типа, их тела должны быть кремированы недалеко от места их кончины.

Об этом сообщают китайские СМИ.

Согласно директиве китайских властей, бренные останки инфицированных пациентов не разрешено отдавать родственникам и перевозить, похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел в соответствии с установленным маршрутом, а тела должны быть кремированы в специально отведенных крематориях.

Предварительно тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.

Гонконгское издание "Феникс" опубликовало монолог жительницы города Уханя Цянь Цянь, мама которой умерла в первый день китайского Нового года. Женщина описывает меры предосторожности, которые применяли в семье после того, как стало известно о заражении коронавирусом. В частности, после посещения больницы, ее отец опрыскивал себя и машину спиртом. Она и ее брат выбросили всю одежду, которую надевали в последние дни, предварительно порезав ее ножницами, чтобы никто не подобрал.

После смерти матери Цянь-Цянь в больнице не разрешили с ней попрощаться, ей вынесли документы на подпись и обязались захоронить тело по особой процедуре.

Как сообщал "Апостроф", в китайской провинции Хунань зафиксирована вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Проблему коронавируса в Китае поняли слишком поздно, он становится очень опасным - житель Сианя

Афганский пирог: к чему приведут переговоры США с Талибаном

Ядерный фронт: что происходит в странах Азии и чего ждать от Китая

На пороге ядерной войны: что происходит в Азии и чем это грозит всему миру

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: