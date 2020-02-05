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Последствия коронавируса: в сети показали фото гигантской очереди за едой в Ухане

среда, 05 февраля 2020, 19:37
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В городе Ухань, эпицентре смертельного коронавируса, возникли проблемы с покупкой еды.

Об этом написал в своем Twitter один из жителей Китая, опубликовав фото.

По его в словам, в городе, известном торговлей рыбой и рисом, сейчас невозможно купить живую рыбу. Кроме этого, закрыт овощной рынок, мелкие торговцы исчезли, купить продукты можно только в супермаркете.

"Одноклассник в Сяогане увидел, как я жарил свинину, и сказал, что давно не ел свежего мяса, а одноклассник в Ухане сказал, что давно не ел живую рыбу!" - говорится в посте

Как сообщал "Апостроф", эпидемия коронавируса в Китае может обернуться для мировой экономики ударом большим, чем кризис 12-летней давности.

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