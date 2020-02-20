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Прибыл спецназ и военная техника: в Казахстане тоже подняли истерику из-за коронавируса, видео

четверг, 20 февраля 2020, 18:24
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Сотни жителей приграничного с Китаем Зайсанского района на востоке Казахстана требуют от властей не пропускать в страну людей с подозрением на заражение коронавирусом и не размещать их в местных больницах.

Об этом сообщает Centralasia.media.

Акции протеста в городе Зайсане начались в среду, 19 февраля. В знак протеста против размещения эвакуированных из Китая участники акции вытащили из местного госпиталя и вынесли во двор кровати и матрасы.


На следующий день в городе собрался многолюдный митинг, во время которого люди были взбудоражены информацией о том, что в Засайн якобы прибыл на КамАЗах военный спецназ. В сети опубликовали соответствующее видео.


Глава администрации Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с возмущенными жителями. Он опроверг информацию о том, что в больницу Зайсанского района будут помещены заразившиеся коронавирусом граждане Китая и заверил, что через границу не пройдет ни один иностранец.

"Граница с Китаем закрыта. Поэтому призываю всех к спокойствию. А прибывшие из Китая пять наших граждан будут помещены на карантин. Через три дня я опять приеду в Зайсан и лично проконтролирую ситуацию", – пообещал он.

В местном управлении здравоохранения заявили, что в нескольких городах все же подготовили места в физиопульмонологических стационарах для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также при необходимости будут развернуты обсервационные стационары на базе санаториев.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Китая, который после прилета в Украину отправился в Киев на дозаправку.

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