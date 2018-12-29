Стало известно о кремлевском следе в сливе личных данных сотрудников BBC

Список сотрудников BBC, работающих в России, вместе с их персональной информацией попал в открытый доступ: в компании говорят о причастности российских госорганов.

Об этом сообщается на Facebook странице "Проект".

Список был опубликован на сайте "Пикабу". В нем указаны 44 журналиста, к списку прилагаются их фотографии. Пост опубликован под заголовком "От деда мороза".

"Поздравляю с Новым 2019 годом сказочников и фантазеров из московского бюро британской телерадиокомпании "Би-Би-Си", — говорится в сообщении, опубликованном пользователем gigon2019. Это его единственный пост.

Список журналистов, скорее всего, был опубликован в качестве своеобразного "ответа" на публикацию в Британии списка журналистов российского информационного агентства Sputnik, которых обвинили в участии в информационной войне и пропаганде.

Сотрудники BBC подозревают, что информация для списка их журналистов была взята напрямую из данных Министерства иностранных дел и Федеральной миграционной службы РФ. На это указывает ряд моментов, включая использование фотографий из загранпаспортов и реальных имен журналистов, которые не фигурировали в открытых источниках.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главный редактор пропагандистских информационного агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала публикацию личных данных сотрудников британского бюро информагентства "1933-м годом".