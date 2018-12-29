РУС. | УКР.

суббота, 29 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 декабря

12:22
В Египте взорвали автобус с туристами: опубликованы фото
12:16
Ани Лорак в сверкающем платье за 1400 долларов засветилась на российском шоу
11:55
Под Херсоном на взятке поймали важного чиновника: фото
11:49
​В Кропивницком погибла семья с детьми: фото и детали трагедии
11:22
Стало известно о кремлевском следе в сливе личных данных сотрудников BBC
11:21
​Маршрутка вылетела с дороги: фото и первые подробности серьезного ДТП на трассе Киев-Чоп
11:01
Авторитетный журнал о боксе назвал украинцев лучшими в мире: опубликовано фото
10:59
Порошенко и Тимошенко выйдут во второй тур на выборах: данные свежего соцопроса
10:51
В России прогремел мощный взрыв на газопроводе: видео
10:21
Украинцев предупредили о сильном морозе в последнее воскресенье 2018 года
10:08
​На поминках "вора в законе" харьковские копы задержали 20 криминальных авторитетов: фото
10:04
Где смотреть онлайн Рождественскую гонку: расписание трансляций биатлона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно о кремлевском следе в сливе личных данных сотрудников BBC

суббота, 29 декабря 2018, 11:22

Список сотрудников BBC, работающих в России, вместе с их персональной информацией попал в открытый доступ: в компании говорят о причастности российских госорганов.

Об этом сообщается на Facebook странице "Проект".

Список был опубликован на сайте "Пикабу". В нем указаны 44 журналиста, к списку прилагаются их фотографии. Пост опубликован под заголовком "От деда мороза".

"Поздравляю с Новым 2019 годом сказочников и фантазеров из московского бюро британской телерадиокомпании "Би-Би-Си", — говорится в сообщении, опубликованном пользователем gigon2019. Это его единственный пост.

Список журналистов, скорее всего, был опубликован в качестве своеобразного "ответа" на публикацию в Британии списка журналистов российского информационного агентства Sputnik, которых обвинили в участии в информационной войне и пропаганде.

Сотрудники BBC подозревают, что информация для списка их журналистов была взята напрямую из данных Министерства иностранных дел и Федеральной миграционной службы РФ. На это указывает ряд моментов, включая использование фотографий из загранпаспортов и реальных имен журналистов, которые не фигурировали в открытых источниках.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главный редактор пропагандистских информационного агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала публикацию личных данных сотрудников британского бюро информагентства "1933-м годом".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

В Кремле боятся ударов по Москве и Петербургу: с чего может начаться большая война в Европе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: