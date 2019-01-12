В смертельном взрыве во Франции пострадал украинец

В результате взрыва в парижской пекарне 12 января пострадал гражданин Украины.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко, передает "Укринформ".

Как отмечается, украинец получил незначительные повреждения.

"Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", - сказал дипломат.

По его словам, мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Он чувствует себя удовлетворительно.

В то же время, стало известно, что одна из трех погибших в результате взрыва – туристка из Испании. Еще один гражданин Испании пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", число пострадавших при взрыве в Париже достигло 50 человек. Причиной взрыва, по предварительным данным, была утечка газа в местной пекарне.