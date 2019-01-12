РУС. | УКР.

суббота, 12 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 января

19:43
Подрабатывал танкистом: на Донбассе поймали бывшего боевика ЛНР
19:15
В смертельном взрыве во Франции пострадал украинец
18:46
На Донбассе произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом: фото
18:28
Где смотреть онлайн мужскую эстафету Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
18:17
В очередях на блокпостах боевиков на Донбассе умирают люди: подробности
17:50
Светличная открыла в Харькове международный "Вертеп-фест": фото
17:25
Кораблекрушение в Черном море: пострадавшие моряки вернулись в Украину
17:25
Бузова или Киркоров? Названы претенденты на Евровидение-2019 от России
17:11
Кубок мира по биатлону: видео и результаты мужской гонки преследования в Оберхофе
16:59
​Взрыв в пекарне Парижа: число жертв ЧП увеличилось, видео
16:55
Под Киевом трое мужчин на снегоходе провалились под лед в Киевском море: фото
16:52
Гриценко опубликовал свою предвыборную программу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В смертельном взрыве во Франции пострадал украинец

суббота, 12 января 2019, 19:15

В результате взрыва в парижской пекарне 12 января пострадал гражданин Украины.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко, передает "Укринформ".

Как отмечается, украинец получил незначительные повреждения.

"Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", - сказал дипломат.

По его словам, мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Он чувствует себя удовлетворительно.

В то же время, стало известно, что одна из трех погибших в результате взрыва – туристка из Испании. Еще один гражданин Испании пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", число пострадавших при взрыве в Париже достигло 50 человек. Причиной взрыва, по предварительным данным, была утечка газа в местной пекарне.

Фотовзгляд

Все галереи
Заснеженный Киев с высоты птичьего полет

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

В Кремле боятся ударов по Москве и Петербургу: с чего может начаться большая война в Европе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: