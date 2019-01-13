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В Болгарии торгуют смешными портретами Путина: опубликовано фото

воскресенье, 13 января 2019, 08:24

В столице Болгарии, Софии, торгуют изображениями президента России Владимира Путина, который выглядит на них довольно необычно.

Соответствующее фото опубликовала на своей странице в Facebook Кристина Венгринюк, главред детского издательства "Черные овцы".

На картине изображен мужчина с "модной" прической, бородой и татуировками. Несмотря на явную схожесть с главой Кремля, точно ли это изображение Путина – неизвестно.

В комментариях пользователи отмечают также, что мужчина на картине похож на украинского писателя Сергея Жадана и известного танцора Сергея Полунина, который не так давно сделал себе татуировку на груди с Владимиром Путиным.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 января, во временно оккупированном Донецке провели рождественскую ярмарку, на которой продавали сувениры в виде президента РФ Владимира Путина, снеговиков и "железного Феликса".

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