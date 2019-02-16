РУС. | УКР.

суббота, 16 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

17:18
Стыдно в этом жить: избитая жена Башарова решилась на развод
17:11
Шальке - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
17:06
На Донбассе сожгли авто важного чиновника: первые подробности, фото и видео
16:38
Новые санкции ЕС против России: Климкин назвал важную дату
16:26
​В сети показали мощное видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе
16:15
Под Ровно произошло нападение на участника АТО: подробности и фото с места ЧП
15:50
Где смотреть онлайн одиночную смешанную эстафету Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций
15:36
Протесты захлестнули еще одну страну в Европе: опубликовано видео
15:20
​В Мюнхене стартовал украинский ланч: первые фото и подробности
15:07
KAZKA рассказала, как относится к выступлениям коллег в России
14:57
Извинитесь перед Украиной: охрана Порошенко жестко поставила на место пропагандистов Путина
14:32
Ужасно худой: росСМИ рассказали о "хорошем" самочувствии украинского узника Кремля, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новые санкции ЕС против России: Климкин назвал важную дату

суббота, 16 февраля 2019, 16:38

Решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива будет озвучено в понедельник, 18 февраля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс.

"Там, конечно, будут персональные санкции. Вы об этом услышите от Федерики Могерини (глава дипломатии ЕС – прим.ред.) ... Я очень надеюсь, что то, что будет в понедельник, - это не конец. Мы обсуждаем и другие идеи", - сказал он.

По его словам, на данном этапе обсуждается также возможность ограничения доступа российским судам. Кроме того, по информации западных СМИ, в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.

Также Климкин добавил, что вскоре будут также санкции со стороны США.

Как сообщал "Апостроф", ранее Австрия озвучила важное решение по санкциям против России.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: