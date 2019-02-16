Новые санкции ЕС против России: Климкин назвал важную дату

Решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива будет озвучено в понедельник, 18 февраля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс.

"Там, конечно, будут персональные санкции. Вы об этом услышите от Федерики Могерини (глава дипломатии ЕС – прим.ред.) ... Я очень надеюсь, что то, что будет в понедельник, - это не конец. Мы обсуждаем и другие идеи", - сказал он.

По его словам, на данном этапе обсуждается также возможность ограничения доступа российским судам. Кроме того, по информации западных СМИ, в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.

Также Климкин добавил, что вскоре будут также санкции со стороны США.

Как сообщал "Апостроф", ранее Австрия озвучила важное решение по санкциям против России.