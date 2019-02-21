У Путина нагнетают истерику насчет "мертвого" Скрипаля и его дочери

В посольстве России в Великобритании не может подтвердить тот факт, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, живы.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факт нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипалей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее мать Скрипаля подала заявление в российскую полицию с просьбой признать сына без вести пропавшим. К тому же британские власти не предоставили российским дипломатам доступ к Скрипалям.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о тревожной тенденции в Солсбери после отравления Скрипаля.