У Путина нагнетают истерику насчет "мертвого" Скрипаля и его дочери

В посольстве России в Великобритании не может подтвердить тот факт, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, живы.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
"Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факт нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипалей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее мать Скрипаля подала заявление в российскую полицию с просьбой признать сына без вести пропавшим. К тому же британские власти не предоставили российским дипломатам доступ к Скрипалям.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о тревожной тенденции в Солсбери после отравления Скрипаля.