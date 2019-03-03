РУС. | УКР.

воскресенье, 3 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

12:56
Умер знаменитый украинский киноактер
12:55
Где смотреть онлайн Порту - Рома: расписание трансляций
12:40
В Крыму задержали главного проукраинского священника
12:27
В России арестовали "экс-министра" ДНР, воровавшего деньги Путина
12:15
В команде Усика сообщили о возможном переносе боя с Поветкиным
12:04
Армия Путина на границе с Украиной: генерал назвал единственную цель Кремля
11:55
Британец обвинил Путина в покрывательстве убийц его матери
11:41
В Киеве случайные прохожие обнаружили страшную находку: фото с места ЧП
11:33
Гендиректор канала грубо ответил участникам кастинга на шоу "Орел и Решка"
11:23
Зверское убийство в Москве: стало известно о состоянии украинца
11:20
Рабинович предложил всем партиям подписать меморандум за честные выборы
11:20
Фанаты "Шахтера" сожгли флаг России на матче чемпионата Украины: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Британец обвинил Путина в покрывательстве убийц его матери

воскресенье, 03 марта 2019, 11:55

Сын погибшей от отравления ядом "Новичок" жительницы британского Эймсбери, Дон Стерджесс, написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает издание The Mirror.

20-летний Эван Хоуп просит позволить британским спецслужбам допросить двух подозреваемых в организации отравления в Солсбери — предполагаемых агентов ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Британская полиция считает, что как минимум два человека ответственны за смерть моей матери, но, похоже, они находятся под защитой вашего государства. Я взываю к вам как к человеку — разрешите допросить этих людей. Моя мать заслуживает справедливости", — говорится в письме Хоупа.

Сын погибшей также заявил изданию, что уже отчаялся ждать поддержки британского правительства в деле расследования убийства своей матери.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 февраля на соборе Девы Марии в английском Солсбери, где в 2018 году отравили экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, неизвестные повесили российский флаг.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: