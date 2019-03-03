Британец обвинил Путина в покрывательстве убийц его матери

Сын погибшей от отравления ядом "Новичок" жительницы британского Эймсбери, Дон Стерджесс, написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает издание The Mirror.

20-летний Эван Хоуп просит позволить британским спецслужбам допросить двух подозреваемых в организации отравления в Солсбери — предполагаемых агентов ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Британская полиция считает, что как минимум два человека ответственны за смерть моей матери, но, похоже, они находятся под защитой вашего государства. Я взываю к вам как к человеку — разрешите допросить этих людей. Моя мать заслуживает справедливости", — говорится в письме Хоупа.

Сын погибшей также заявил изданию, что уже отчаялся ждать поддержки британского правительства в деле расследования убийства своей матери.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 февраля на соборе Девы Марии в английском Солсбери, где в 2018 году отравили экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, неизвестные повесили российский флаг.