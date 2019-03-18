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Смертельная стрельба в Утрехте: появилась новая информация об убийце

понедельник, 18 марта 2019, 21:35

В Нидерландах полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте, в результате которой погибло 3 человека.

Об этом на пресс-конференции сообщили мэр города Ян ван Занен, передает "Reuters".

Как сообщается, 37-летний уроженец Турции Гокмен Танис был задержан после продолжавшегося несколько часов преследования, и ранее уже имел проблемы с законом.

В течение дня появлялись разные сообщения от знакомых подозреваемого, которые говорили, что у него проблемы с психикой и проблемы в семье. В частности, его родственники заявили, что он мог открыть огонь из-за семейного спора.

Власть до сих пор не исключает террористических мотивов, однако уровень угрозы в Утрехте был снижен до второго из четырех.

В связи с нападением также задержан второй подозреваемый. О нем ничего не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 18 марта, в Нидерландах неизвестный открыл стрельбу в трамвае, погибло 3 человека, еще 5 были ранены.

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