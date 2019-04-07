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В Париже мощный взрыв прогремел в жилом доме: первые фото и видео

воскресенье, 07 апреля 2019, 07:56
Фото: соцсети

Вечером в субботу, 6 апреля, на северо-востоке Парижа произошел мощный взрыв в шестиэтажном доме.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Известно, что ЧП случилось в 19-м городском округе. После взрыва произошел мощный пожар, который охватил все здание.

С огнем борются около восьми десятков пожарных. Они признают, что в данный момент не знают, есть ли в горящем доме погибшие.

На первом этаже здания находятся несколько магазинов, над ними – квартиры.

Как сообщал "Апостроф", в результате взрыва, который произошел 12 января в Париже, погибли четыре человека. Также в ночь на 5 февраля в богатом районе столицы Франции, 16 округе, произошел масштабный пожар в многоэтажке, в результате которого погибли семь человек.

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