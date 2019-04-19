Во Франции на родине знаменитого вина "пожар века" уничтожил миллионы бутылок: фото и видео

Во Франции (пригород Бордо) произошел масштабный пожар на складе вина, в результате которого было уничтожено минимум 2 млн бутылок вина и другого алкоголя общей стоимостью $12,9 млн.

Об этом сообщает The New York Post, а в сети публикуют фото и видео с места ЧП.

Уточняется, что пожар начался в четверг, 18 апреля. На тушение пожара ушло порядка 15 часов, в тушении приняли участие около 60 пожарных.

Отметим, что Бордо является крупнейшим винодельческим регионом Франции, здесь производятся одни из самых дорогих вин в мире. Страна является мировым лидером по экспорту вин в денежном выражении (9,3 млрд евро в год).

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото последствий пожара внутри Нотр-Дам-де-Пари.