Великобританию накрыл масштабный блэкаут: что известно

В пятницу, 9 августа, на большей части территории Великобритании произошел масштабный сбой в работе энергосистем.

Об этом сообщает BBC News.

Как отмечается, сбой затронул большую часть столицы страны, Лондона, из-за чего возникли проблемы в работе светофоров. Расписание движения поездов нарушено.

Также были обесточены аэропорты, жители десятков тысяч домов остались без света, мобильная связь также работала с перебоями.

Британская компания-оператор UK Power Networks сообщила в Twitter, что, предположительно, это связано со сбоем в работе Национальной энергетической сети.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в конце июля в ряде европейских стран температура воздуха достигла рекордных значений, в частности, в Париже она была зафиксирована на уровне 42 градусов выше нуля.