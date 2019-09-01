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В Польше "присвоили" себе Львов и Ровно: в сети скандал из-за фото

воскресенье, 01 сентября 2019, 13:26
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В Польше разгорелся громкий скандал из-за географических карт, на которых Львов, Луцк и Ровно указаны как территория польского государства.

Соответствующие фото опубликовал Саша Комьяхов на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, что украинские города изображены на польских поездах с указанием населенных пунктов. По логике, на польских поездах должны быть изображены города, входящие в состав Польши, но никак не Украины.

"Расово-благонадежное ностальджи на электричках Польши. Львов их, Ровно их, Вильнюс их)", - говорится в подписи к фото.

"А Бреслау скромно прикрыто элементами дизайна", - отмечают в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье разгорелся скандал из-за дневников с "серым" Крымом.

Также в Киеве разгорелся скандал из-за продажи дневников с картой Украины без Крыма.

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