Стали известны результаты экзит-полов в Польше: друзья Путина проходят

На парламентских выборах, которые прошли 13 октября в Польше, согласно результатам экзит-полов победу одерживает правящая партия "Право и Справедливость".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как и ожидалось ранее, правящей польской партии удалось улучшить свой результат предыдущих выборов. В 2015 году за них проголосовало 37,6% избирателей, на этих выборах партия получает 43,6% голосов.

Оппозиционная "Гражданская платформа" получила 27,4% голосов. Еще 11,9% проголосовали за "Левых" - блок левоцентристских партий.

В Сейм также проходит и "Польская коалиция" - блок Польской крестьянской партии и популистов с Kukiz'15 - за них отдали голоса 9,6%.

Неожиданностью выборов стало прохождение в Сейм еще одних правых популистов – блока Конфедерация, за которых проголосовало 6,4%.

Стоит отметить, что от представителей "Конфедерации" часто можно слышать заявления об "угрозе украинских беженцев". Также существуют свидетельства о связи Kukiz'15 и "Конфедерации" с лицами, ответственными за разжигание польско-украинской вражды и даже о поддержке со стороны "руки Кремля".

Один из лидеров "Конфедерации" и бывший депутат Европарламента, Януш Корвин-Микке, незаконно посещал оккупированный Крым. Также он известен своими скандальными заявлениями о том, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер якобы был "неосведомлен о Холокосте", а женщины "должны зарабатывать меньше, потому что они слабее и менее разумны" (за последнее Корвин-Микке был лишен зарплаты евродепутата).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", незадолго до выборов в стране президент США Дональд Трамп официально разрешил включить Польшу в американскую программу по отмене виз.