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В Греции свинья "атаковала" журналиста во время прямого эфира: забавное видео

четверг, 28 ноября 2019, 02:11
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В Греции свинья сорвала тележурналисту прямое включение с места стихийного бедствия.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Ведущие шоу "Доброе утро, Греция" на греческом телеканале ANT1 пытались запустить репортаж о масштабном наводнении в городе Кинета (Аттика) , но корреспондент не появлялся в эфире.

Через мгновение журналист все же ворвался в эфир - он убегал от большой свиньи, которая, видимо, сбежала с соседней фермы и атаковала его просто во время включения.

Сообщается, что репортер несколько раз попытался проигнорировать свинью и начать эфир, но в конце концов это оказалось невозможным. Животное постоянно атаковало его и даже кусало, заставляя извиняться перед зрителями за неловкую сцену.

"Георге, ты меня слышишь? У нас здесь есть проблема: свинья, которая преследует нас с этого утра", - обратился журналист к ведущему шоу.

Ведущие популярного утреннего телевизионного шоу пытались оставаться серьезными, поскольку говорили о большом вреде, нанесенном непогодой. Но все же не сдержались от смеха.

Сообщается, что прямое включение из Кинеты не состоялось, поскольку стало очевидно, что свинья не даст его провести.

Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель применила борцовский прием против журналиста Сергея Андрушко.

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