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В Румынии разгорелся "церковный" скандал из-за пикантных фото 12-классницы

среда, 22 января 2020, 22:12
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В Румынии в уезде Бузэу разгорелся скандал из-за эротических фотографии 12-классницы Александры, которые девушка сделала на фоне монастыря.

Об этом сообщили на странице "Румынская сотня" в Twitter.

Показали также и фотографии. На них девушка в нижнем белье, едва прикрывающем грудь, фотографируется у входа в монастырь. В руках держит автомат.

Представители Румынской Православной Церкви обратились в полицию и требуют привлечь школьницу к ответственности за оскорбление чувств верующих. Правоохранители уже начали следствие.

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Между тем в комментариях к фотографии пользователи удивляются, почему школьница выглядит, как взрослая женщина и предполагают, что кто-то использует историю о скандальной 12-класснице, чтобы получить выгоду.

Как сообщал "Апостроф" ранее, скандал с участием церковников произошел также и в России. Там в городе Красноярск на церковном празднике РПЦ детям дали в руки оружие.

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