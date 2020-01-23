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В ЕС заявили о прорыве с Brexit из ЕС: названа ключевая дата

четверг, 23 января 2020, 15:04
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24 января руководители ЕС подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на "Европейскую правду".

"24 января президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с Президетом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии", - сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге 23 января во Брюсселе.

Напомним, что Палата лордов парламента Великобритании 22 января дала согласие на одобрение сделки о Brexit, которая позволяет выход страны из ЕС по соглашению 31 января. А 23 января соглашение о Brexit было окончательно одобрено британским парламентом и требует лишь подписи королевы, чтобы стать законом.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 20 декабря парламент Великобритании принял соглашение о выходе страны из ЕС . За это решение проголосовали 358 депутатов Палаты общин, 234 выступили против.

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