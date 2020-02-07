RU  UA  EN

пятница, 7 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 февраля

02:20
Застывшая красота: в сети показали фото ледяного водопада в Финском заливе
01:15
В Израиле обнаружили удивительную находку, которой 3,5 тысяч лет: фото
00:39
Пляски победы: сети взорвало видео "патриотического" танца юных россиянок
00:22
А могли и Украину приплести: сети повеселило раскрытие "тайны" коронавируса на росТВ

6 февраля

19:50
Как приготовить дома пражский торт: подробный рецепт и советы сладкоежкам
19:11
Пес-рекордсмен сумел удержать во рту 6 теннисных мячиков - теперь он звезда соцсетей
18:11
В Перу при исследовании мумий нашли таинственные предметы: фото
17:55
Врачи заявили про новый способ передачи коронавируса, зафиксированный в Ухане
17:47
Напоминает другую планету: появились сказочные фото скованного льдом Финского залива
17:26
Украинский фотограф устроила стильную фотосессию для знаменитой мамы Илона Маска
17:14
В Кремле сделали заявление о новых военных потерях в Сирии
16:17
Наталка Карпа крестила маленькую дочь и впервые показала лицо малышки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Застывшая красота: в сети показали фото ледяного водопада в Финском заливе

пятница, 07 февраля 2020, 02:20
переглянути новину українською

В сети поделились невероятными снимками застывшего во льду водопада в Финском заливе.

Фотографии опубликовали в Instagram.

На них бурные потоки воды водопада Валасте превратились в причудливое ледяное кружево. Красоты пейзажу добавляет и то, что замерзший водопад на солнце кажется нежно-розовым.

Валасте - это самый большой водопад в Эстонии. Его высота достигает 30,5 метров. Расположен в уезде Ида-Вирумаа недалеко от города Кохтла-Ярве. Водопад был создан искусственным проливом, организованным для отвода излишков воды с полей. Вода падает с глинта, состоящего из песчаника и древних силурийских известняков. В холодные зимы водопад замерзает.

В 1996 году комиссией Академии Наук объявлен природным наследием и национальным символом Эстонии.

Как писал "Апостроф" ранее, украинские города засыпало снегом в феврале, а в сети показали яркие фотографии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: