Застывшая красота: в сети показали фото ледяного водопада в Финском заливе

В сети поделились невероятными снимками застывшего во льду водопада в Финском заливе.

Фотографии опубликовали в Instagram.

На них бурные потоки воды водопада Валасте превратились в причудливое ледяное кружево. Красоты пейзажу добавляет и то, что замерзший водопад на солнце кажется нежно-розовым.

Валасте - это самый большой водопад в Эстонии. Его высота достигает 30,5 метров. Расположен в уезде Ида-Вирумаа недалеко от города Кохтла-Ярве. Водопад был создан искусственным проливом, организованным для отвода излишков воды с полей. Вода падает с глинта, состоящего из песчаника и древних силурийских известняков. В холодные зимы водопад замерзает.

В 1996 году комиссией Академии Наук объявлен природным наследием и национальным символом Эстонии.

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