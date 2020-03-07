Мы не хотим мести: в Европе сделали мощное заявление о виновниках катастрофы MH17

Родственники пассажиров, погибших в сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17, хотят знать всех ответственных за катастрофу.

Об этом сообщает "Hromadse".

Журналисты пообщались с родственниками жертв и спросили у них, чего они ждут от судебного процесса, который начнется 9 марта.

У Пита Плуга, главы Фонда МН17, в катастрофе погибли брат, жена брата и племянники. Он рассказал, что очень хотел бы попасть на место катастрофы.

"Мы бы очень хотели попасть на место авиакатастрофы, но наша власть убеждает нас, что это очень опасно. Мы очень хотим, чтобы люди в Украине знали это - что мы хотим туда приехать, поговорить с теми, кто все это видел, побыть там", - сказал Плуг.

Он добавил, что родственники погибших хотят знать всех ответственных - от тех, кто нажимал кнопку, и до тех, кто был высшим руководством.

Как говорит Плуг, родственники не заинтересованы в том, чтобы за решетку посадили "этих четверых" (Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей "Хмурый" Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко - ред.).

"Мы же понимаем, что этого не произойдет. Мы видим их фотографии из России, где им хорошо живется: они курят сигары и пьют виски. Мы хотим, чтобы в суде было представлено достаточно доказательств для того, чтобы суд вынес вердикт. Я могу очень злиться из-за того, что виновные не окажутся за решеткой, но это не очень мне поможет. Мы не хотим мести, мы хотим, чтобы такое никогда не повторилось", - говорит Пит Плуг.

Антон Конте - член Фонда МН17. В катастрофе малазийского боинга он потерял сына, невестку и внука.

"5 лет назад дал себе слово, что я доведу это дело до конца. Наконец я могу сказать, что в понедельник наступит момент, когда я к этому наконец приближусь", - сказал Конте.

Как ранее сообщал "Апостроф", личности тринадцати свидетелей, проходящих по делу о сбитом Boeing МН17, в целях безопасности будут сохранены в тайне.