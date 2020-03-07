RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 марта

21:28
Нардеп с подозрением на коронавирус раскрыл результаты своих тестов
20:51
В центре Киева посреди улицы открылся "источник" с кипятком: фото
20:12
Эпатажный Тилль Линдеманн прокатился на карусели в центре Припяти (фото) Lime
19:08
Нам не нужно: оккупанты в Крыму испугались перспективы получать воду от Украины
18:40
Тихая смерть: в Украине разработали новое оружие против оккупантов, фото и видео
18:20
Умер актер Дэвид Пол - один из близнецов в комедии 90-х "Няньки" Lime
18:05
Под Киевом грузовик раздавил авто: много погибших, фото
18:01
Слава из "НеАнгелов" показала 5 стильных образов на 8 Марта: фото Lime
17:46
Позывной "Анаконда": фото и история многодетной матери, ушедшей воевать на Донбасс
17:01
Иногда хочется: Зеленский неожиданно "пошутил" о казнях олигархов
16:55
В Италии у топ-политика обнаружили коронавирус
16:33
В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал: что произошло
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мы не хотим мести: в Европе сделали мощное заявление о виновниках катастрофы MH17

суббота, 07 марта 2020, 22:36
переглянути новину українською

Родственники пассажиров, погибших в сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17, хотят знать всех ответственных за катастрофу.

Об этом сообщает "Hromadse".

Журналисты пообщались с родственниками жертв и спросили у них, чего они ждут от судебного процесса, который начнется 9 марта.

У Пита Плуга, главы Фонда МН17, в катастрофе погибли брат, жена брата и племянники. Он рассказал, что очень хотел бы попасть на место катастрофы.

"Мы бы очень хотели попасть на место авиакатастрофы, но наша власть убеждает нас, что это очень опасно. Мы очень хотим, чтобы люди в Украине знали это - что мы хотим туда приехать, поговорить с теми, кто все это видел, побыть там", - сказал Плуг.

Он добавил, что родственники погибших хотят знать всех ответственных - от тех, кто нажимал кнопку, и до тех, кто был высшим руководством.

Как говорит Плуг, родственники не заинтересованы в том, чтобы за решетку посадили "этих четверых" (Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей "Хмурый" Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко - ред.).

"Мы же понимаем, что этого не произойдет. Мы видим их фотографии из России, где им хорошо живется: они курят сигары и пьют виски. Мы хотим, чтобы в суде было представлено достаточно доказательств для того, чтобы суд вынес вердикт. Я могу очень злиться из-за того, что виновные не окажутся за решеткой, но это не очень мне поможет. Мы не хотим мести, мы хотим, чтобы такое никогда не повторилось", - говорит Пит Плуг.

Антон Конте - член Фонда МН17. В катастрофе малазийского боинга он потерял сына, невестку и внука.

"5 лет назад дал себе слово, что я доведу это дело до конца. Наконец я могу сказать, что в понедельник наступит момент, когда я к этому наконец приближусь", - сказал Конте.

Как ранее сообщал "Апостроф", личности тринадцати свидетелей, проходящих по делу о сбитом Boeing МН17, в целях безопасности будут сохранены в тайне.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: