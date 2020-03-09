Во Франции у топ-чиновника подтвердили коронавирус

В понедельник, 9 марта, врачи подтвердили случай заражения коронавирусом Covid-19 у министра культуры Франции Франка Ристера.

Об этом сообщает Le Point.

В министерстве объявили, что их руководитель находится в "неплохой форме" и проходил лечение дома. Предполагается, что 46-летний министр мог заразиться на прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции. Там несколько человек заболели коронавирусом.

Напомним, ранее в этот же день Министерство здравоохранения Германии подтвердило первые случаи смерти от коронавируса Covid-19 в стране.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 марта, на Кипре были обнаружены два первых случая заболевания коронавирусом Covid-19. Это была последняя страна Европейского Союза, в которой не был зафиксирован коронавирус.