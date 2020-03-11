Послушай бабушку: сети взорвало видео с советами итальянки, как победить коронавирус

В сети решили с юмором подойти к глобальной мировой проблеме – эпидемии коронавируса COVID-19, которым по данным на среду, 11 марта, по всему миру заразились уже более 118 тысяч человек, умерли более 4 тысяч.

В YouTube опубликовали веселые советы задорной итальянки о том, как не заразиться COVID-19.

Прежде всего, она напомнила о том, что совет про мытье рук актуален всегда, вне зависимости от смертельно опасной эпидемии. Помимо этого, на вопрос о том, что делать, когда сидишь дома во время карантина, старушка советует: "Что делать 14 дней дома? Ловить момент!"

Отметим, что оригинальное видео было опубликовано на YouTube-канале "CasaSurace" и уже набрало более 1,6 млн просмотров и тысячи комментариев.

Как сообщалось, по состоянию на вечер вторника, 10 марта, Италия остается лидером по количеству заболевших коронавирусом. Подробнее о ситуации в стране, читайте в материале "Апострофа": Число заболевших перевалило за 10 000: фото, видео и свежие данные про коронавирус в Италии.