В леднике Норвегии обнаружили удивительную находку, которой 1500 лет: фото и видео

Археологи обнаружили на раскопках в леднике в Норвегии наконечник стрелы времен железного века, вал и перо от нее.

Об этом пишет Daily Mail.

Так, древние орудия были найдены у края ледника в Ютунхеймене, на высоте более 2000 метров.

Согласно сведениям ученых, найденным артефактам около 1500 лет. В этот период в Европе процветали кельтские королевства, а викинги совершали свои походы.

"В этом регионе центральной Норвегии сходятся три национальных парка, но Ютунгеймен поражает больше всего: 250 пиков высотой более 1900 метров, вместе с двумя самыми высокими в Северной Европе", - рассказал антрополог местной группы ученых.

Наконечник изготовлен из железа и в длину составляет около 18 см, при этом весит около 30 гр.

Всего в рамках программы по исследованию ледников было найдено около 2000 артефактов, самому старому 6000 лет.

Следует отметить, что из-за климатических изменений в Норвегии начали таять ледники и археологи активизировали свои исследования, чтобы не потерять старинные реликвии.

Как сообщал "Апостроф", ранее археологи в Африке нашли бусинки, которые наши предки делали из скорлупы страусиного яйца.