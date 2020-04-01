Коронавирус не атаковал только один город в Италии: появились данные об удивительной аномалии

В Италии, в городе Феррара области Эмилио-Романья зафиксирован рекордно низкий процент больных коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет местная газета La Nuova Ferrara.

Так, отмечается, что в городе зафиксировано всего 307 больных, в то же время в области в целом таких – 14 тысяч человек.

Местные власти Феррары утверждают, что смогли сдержать распространение болезни. Комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури представил свою версию объяснения такой аномалии, по его словам, среди жителей города есть много людей, которые переносят редкое наследственное заболевание крови, связанное с генной мутацией, и это якобы может тормозить заражение.

"Очевидно, что существует какая-то причина, сдерживающая вирус. В соседней Болонье случаи заражений многочисленны, а в Ферраре их единицы. Пока мы не можем этого объяснить, но я очень рад за тех, кто там живет. Возможно, дело в том, что это малярийная область, либо как-то связано с талассемией – заболеванием, наследуемым по рецессивному типу", – отметил он.

Он подчеркнул, что причины иммунитета у горожан будут дополнительно изучаться.

Как сообщал "Апостроф", в Италии официально зарегистрированы за 31 марта 837 смертей от коронавируса COVID-19. Инфицированных выявлено 105 792 случаев, вылечилось 15 729 человека, в то же время 12 428 умерли.