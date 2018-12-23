В Беларуси оштрафовали активистов, которые поддержали пленных украинских моряков

Суд Центрального района Минска назначил по 490 белорусских рублей штрафа активистам Евгению Батуре и Светлане Коваленко, а также журналистке Диане Середюк за участие в акции солидарности с украинскими моряками, захваченными Россией в Керченском проливе.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Активистов признали виновными по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Диана Середюк на суде заявила, что отправилась на мероприятие солидарности с украинскими моряками как журналистка и была отмечена журналистским бейджем.

Она предоставила редакционное задание "Нового Часу", копию журналистского свидетельства, фото, на котором она фотографирует акцию, диск с этой фотографией, а также скриншот ее материала с сайта газеты.

Евгений Батуро, муж Середюк, заявил, что пошел вместе с женой для ее безопасности.

Светлана Коваленко, в свою очередь, признала, что она действительно установила три кораблика.

"Это не пикет, а акт солидарности. Я не считаю, что акт солидарности нужно санкционировать", - сказала она.

При этом активистка подчеркнула, что сотрудники милиции не делали никаких замечаний о незаконности мероприятий.

"Помимо этого, правозащитникам стало известно, что на несколько несовершеннолетних активистов Молодежи БНФ также составили протоколы правонарушений, которые переданы для рассмотрения в Административные комиссии по месту их жительства", - отмечает "Весна".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в столице Болгарии, Софии, активисты "украсили" новогоднюю елку, подаренную правительством Москвы, символическими корабликами с требованием освободить пленных украинских моряков.