РУС. | УКР.

понедельник, 24 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 декабря

13:26
Возле Винницы автобус с туристами после ДТП влетел во двор частного дома: фото
13:25
Известная певица сыграла свадьбу со звездой фильма "Дети шпионов
13:20
В руководстве мирового биатлона сделали громкое заявление о скандальном российском комментаторе
13:12
Россия поможет боевикам: в ОБСЕ заговорили об обострении на Донбассе
13:09
В УПЦ (МП) сравнили новый религиозный закон с Холокостом: в сети разделились
13:08
Предприниматели прогнали нардепа Семенуху с рынка "Барабашово"
12:59
В Париже полицейский использовал пистолет против протестующих: момент попал на видео
12:59
В "Солидарности" объявили о своей победе на выборах в ОТГ
12:45
Непобежденный российский боксер бросил вызов Усику
12:44
Стало известно, в общинах каких областей победил на выборах "Наш край"
12:38
Дело не только в церкви: эксперт объяснил важность действий Порошенко по становлению ПЦУ
12:35
​Moody's приняло важное решение по кредитному рейтингу Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Беларуси оштрафовали активистов, которые поддержали пленных украинских моряков

воскресенье, 23 декабря 2018, 22:25

Суд Центрального района Минска назначил по 490 белорусских рублей штрафа активистам Евгению Батуре и Светлане Коваленко, а также журналистке Диане Середюк за участие в акции солидарности с украинскими моряками, захваченными Россией в Керченском проливе.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Активистов признали виновными по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Диана Середюк на суде заявила, что отправилась на мероприятие солидарности с украинскими моряками как журналистка и была отмечена журналистским бейджем.

Она предоставила редакционное задание "Нового Часу", копию журналистского свидетельства, фото, на котором она фотографирует акцию, диск с этой фотографией, а также скриншот ее материала с сайта газеты.

Евгений Батуро, муж Середюк, заявил, что пошел вместе с женой для ее безопасности.

Светлана Коваленко, в свою очередь, признала, что она действительно установила три кораблика.

"Это не пикет, а акт солидарности. Я не считаю, что акт солидарности нужно санкционировать", - сказала она.

При этом активистка подчеркнула, что сотрудники милиции не делали никаких замечаний о незаконности мероприятий.

"Помимо этого, правозащитникам стало известно, что на несколько несовершеннолетних активистов Молодежи БНФ также составили протоколы правонарушений, которые переданы для рассмотрения в Административные комиссии по месту их жительства", - отмечает "Весна".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в столице Болгарии, Софии, активисты "украсили" новогоднюю елку, подаренную правительством Москвы, символическими корабликами с требованием освободить пленных украинских моряков.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Путин уже ничего не сделает в Украине, но может стать президентом нового государства - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: