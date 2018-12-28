Голливуд отдыхает: сети впечатлило видео опасных разборок с бензопилой в России

В сети появилось видео странного конфликта в российской Сызрани во время которого подвыпившая пара разгромила один из магазинов-баров города.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 21 декабря.

По словам очевидцев, все началось с замечания продавщицы. Ей не понравилось, как посетители себя ведут.

Нетрезвую пару безуспешно пытался вывести мужчина. После того, как пара устроила погром, разбив витрины, разнеся кассовый аппарат и перевернув стойки он вернулся с бензопилой в руках.

По имеющейся информации, ущерб от действий дебоширов составил около полумиллиона рублей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото вора, устроившего в Киеве кровавые разборки.