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У Путина разразились угрозами из-за ракет США в Европе

воскресенье, 30 декабря 2018, 17:08

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль примет ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает "Интерфакс".

"К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам", - сказал он.

Лавров напомнил, что Генассамблея ООН не поддержала российскую резолюцию в поддержку сохранения ДРСМД, и "над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим договором".

"Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации", - подчеркнул министр.

При этом Лавров добавил, что "это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут".

Как сообщалось, Генассамблея ООН 21 декабря не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД. "За" проголосовали 43 страны, "против" - 46, воздержалась 78 членов ООН.

Как сообщал "Апостроф", 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

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