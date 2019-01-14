Водка за юани: Россию отрезвили последствиями "кошмара США"

Кремль пытается напугать США союзом между Китаем и Россией, хотя бояться на самом деле нужно не американцам, а россиянам.

Об этом в Facebook написал российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

"Разругавшись с Западом, Россия осталась один на один с Китаем. Никакого равноправного союза здесь быть не может. Возможно только постепенное поглощение. Слишком неравны силы "союзников". Китай превосходит Россию и по численности населения, и по экономической мощи больше чем на порядок", – считает он.

По его словам, Китай и Россия сейчас напоминают США и Мексику в 19 веке.

"Американцы, начав с мирной колонизации Техаса, в конце концов захватили половину мексиканской территории. Бурно развивающаяся мощная страна, нуждающаяся в новых ресурсах, граничит со стагнирующей и коррумпированной. Результатом такого соседства может быть только постепенная колонизация слабого сильным. Что уже происходит на Дальнем Востоке", – подчеркнул Эйдман.

Как сообщал "Апостроф", россияне напуганы массовым наплывом китайцев в РФ.