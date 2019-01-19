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Как задерживали в России фигурантку громкого секс-скандала Настю Рыбку: видео и рассказ девушки

суббота, 19 января 2019, 09:57

Депортированная из Таиланда российска модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) рассказала о своем задержании в Москве и условиях содержания в тайской тюрьме.

Об этом пишет "Московский комсомолец".

По ее словам, она не собиралась оставаться в аэропорту "Шереметьево", но ее остановили и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу, от чего девушка отказалась.

"Мне сказали, что в "Шереметьево" нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман", – сказала Рыбка.

По ее словам, условия содержания в России по сравнению с Таиландом – "пятизвездочный отель".

"Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские – там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры", – рассказала она.

Рыбка также добавила, что перед депортацией из Таиланда ее с Алексом Лесли (Александром Кирилловым) доставили в миграционную тюрьму. Там им, по словам девушки, заявили, что будет предъявлено обвинение в еще одном преступлении. Однако благодаря вмешательству российского посла компании удалось уйти.

Также в сети появилось видео задержания Рыбки в аэропорту.

Как сообщал "Апостроф", ранее Рыбку и Лесли приговорили к условному сроку и фактическому заключению на 9 месяцев из-за нелегального секс-тренинге в Таиланде.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Настя Рыбка, Россия

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