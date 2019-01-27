На КремльТВ возник очередной скандал из-за "разговора об Украине"

Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок.

Об этом пишет Газета.ру.

По словам журналистки, она пришла на передачу для разговора об Украине и была возмущена вопросом о драке между ее мужем Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. Однако канал сумел доказать осведомленность Собчак в темах предстоящей программы.

"Сегодня день не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня "Украину обсудить", готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку. Совсем ох*ели. Вот реально. Я естественно развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели на*бать, а что профнепригодны. Надо ж человека вначале "в кадр" завести, а потом на"бывать. А так будьте готовы что он развернется и уйдет. Мда", - написала она в своем телеграм-канале.

В свою очередь руководство канала выразило на этот счет другое мнение, причем подкрепленное скриншотами сообщений, в которых шеф-редактор обсуждал с Ксенией Собчак темы предстоящего обсуждения.

В опубликованных на сайте НТВ сообщениях журналистка подтвердила, что драка - не фейк, и согласилась обсудить этот вопрос при одном условии: он не должен стать главной темой вечера.

Редактор отправил Ксении список из пяти вопросов для утверждения - первые два касались инцидента между Виторганом и Богомоловым, а остальные были посвящены украинской теме. Собчак попросила поменять пункты местами для того, чтобы начать с обсуждения политики и уже потом коснуться обсуждения драки.

Обнародованные «доказательства» сотрудников НТВ Собчак назвала «ложью и провокацией» и подробно описала договоренность с шеф-редактором канала.

"Я разговаривала устно с шеф-редактором при трех свидетелях и несколько раз сказала, что точно ли разговор об Украине? Шеф-редактор в конце попросил еще Курилы прокомментировать. Первый вопрос стоял про драку - и я сразу сказала, что так не пойдет и это не может быть главной темой интервью. Шеф-редактор сказал "конечно, сейчас уберем, здесь он первым по ошибке стоит. В итоге целая подводка и сюжет посвящаются этой ерунде и ни слова про Украину", - рассказала Ксения.

Как сообщал "Апостроф", ранее Собчак приезжала в столицу Украины Киев.