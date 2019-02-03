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В России заговорили о создании супермощного оружия: что известно

воскресенье, 03 февраля 2019, 19:54

Президент России Владимир Путин дал отмашку на создание наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Об этом сообщают росСМИ.

"Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - заявил он.

При этом, Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу отчитываться о внедрении новых систем вооружения и подготовить предложения по устранению возможной угрозы из космоса.

"Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), он тоже уже поступил в войска, "Авангарда", конечные испытания которого мы закончили, завершающие, и идет уже производство на предприятиях в серии. Я хочу посмотреть, как идет работа по производству "Сармата", и подготовка к его постановке на боевое дежурство", – сказал он.

Кроме того, глава РФ сообщил об окончании ключевого этапа испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата "Посейдон", который называют оружием "Судного дня".

Как сообщал "Апостроф", Путин пригрозил миру несуществующим оружием.

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