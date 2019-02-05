Лифт взбунтовался: в сети смеются над видео с конфузом премьера Путина

Во время посещения лифтостроительного завода российский премьер-министр Дмитрий Медведев попробовал зайти в лифт и едва в нем не застрял.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube.

Медведев решил осмотреть одну из кабин и зашел внутрь, однако двери лифта внезапно начали закрываться. Охранники сразу же бросились премьеру на помощь. Один из сотрудников ФСО не дал ему закрыться, а другой нажал кнопку вызова. Так Медведева "освободили" из кабины.

В сети активно шутят над инцидентом.

"Только сегодня Медведев рассказывал,как прекрасны российские новые лифты,при этом не забыв пнуть Лукашенко,за то,что он демпингует. Потом садится в этот лифт который самопроизвольно уносит его в неведомую даль,от которой его спасают доблестные работники ФСО", – пишет один из комментаторов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России рассмешили новыми шедеврами с участием российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.