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Российские ведьмы "слетелись" на шабаш в честь Путина: видео

среда, 06 февраля 2019, 22:28

В России оккультная организация "Империя сильнейших ведьм" провела специальный обряд "Внеурочный магический круг" в поддержку государства и лично президента Владимира Путина.

Об этом сообщает "Настоящее время".

Женщины решили, что российский президент, даже получив на последних выборах 77% голосов, все равно очень нуждается в магической поддержке.

В особняк в центре Москвы 5 февраля "слетелись" на метро и такси несколько десятков женщин, называющих себя ведьмами и практикующих то, что они считают магией.

Алена Полынь, потомственная ведьма, как она себя называет, и основательница "Империи сильнейших ведьм", поясняет, что обряд проводится во благо России, а президент – это ведь главное лицо страны

Другие ведьмы также весьма лояльны к российскому президенту. Одна из них, Юлиана Золотницкая, которая проводит денежные обряды и "чистит род" по учению главной ведуньи, уверена, что "обязательно нужно поддерживать правительство, и Владимира Владимировича Путина в первую очередь".

"Для злопыхателей и врагов российского президента ведуньи предусмотрели проклятья: "Кто со злом к нам приходит, кто со злом от нас уходит, кто вредит и зло говорит, на веки вечные и бесконечные – прокляты враги, враги прокляты!". Но кто такие враги, участницы магического обряда сказать так и не смогли", - сказано в материале.

"Круг силы" рассчитывали специально – число, время, место, рассказывает Алена Полынь.

"Все досконально было высчитано, чтобы энергия прошла правильно. И он направлен был на улучшение качества жизни на земле через Россию. Но мы не можем обходить стороной президента, который в стране, и, естественно, помощь ему".

Сам обряд представлял из себя только совместное чтение книги главной московской ведуньи и длился минут двадцать. Но ведьмы уверены, что такой шабаш обязательно должен добавить Путину сил.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России озвучили опасный сценарий Путина для удержания власти.

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