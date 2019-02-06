Украинский журналист взбесил росСМИ вопросом Януковичу: видео

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк вызвал шок у российских пропагандистов во время пресс-конференции беглого президента Виктора Януковича в Москве в среду, 6 февраля.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, во время пресс-конференции журналист задал вполне закономерный вопрос, о пребывании бывшего украинского гаранта в Москве.

"Как вы себя чувствуете? Чем занимаетесь между судебными заседаниями? Все, что вы сказали про войну, Крым, Донбасс, это то, что говорит Путин. На основании этого вопрос - вы здесь не в плену? На каком юридическом основании вы находитесь на территории РФ?", - задал свой вопрос Януковичу журналист.

Российские журналисты по этому поводу подняли шум, возмутившись количеством вопросов, из-за чего Цимбалюка даже хотели вывести из зала.

Как сообщал "Апостроф", ранее Цимбалюк резко осадил кремлевских пропагандистов на росТВ.