В Беларуси подросток устроил кровавую расправу в школе: подробности и фото

В белорусских Столбцах подросток напал в школе с ножом на учеников и учительницу.

Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь два независимых источника. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, нападение произошло 11 февраля около 8 утра. По словам очевидцев, ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. Женщина упала.

Как рассказали в милиции, в 8:05 поступило сообщение о том, что ученик УО "Средняя школа № 2" в райцентре нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам.

"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних мальчика были оперативно доставлены в больницу", - сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Нападавший скрылся, в шести районах Минской области введен специальный план "Сирена".

По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик 10-го класса. Перед нападением он удалил свою страницу в соцсетях.

Позже в МВД Беларуси сообщили, что подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа.

"Подростка задержали в 10:10 в ходе масштабной отработки города", - добавили в УВД Миноблисполкома.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России богатые "папики" насиловали школьника и заразили его ВИЧ.