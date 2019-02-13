Украинская журналистка вызвала бурную истерику на РосТВ: видео

Украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая в прямом эфире обвинила Россию в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, выгнали из студии российского пропагандистского шоу.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, журналистка обвинила российские спецслужбы в том, что они якобы причастны к трагедии в Одессе, где в мае 2014 года 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.

Журналистка настолько эмоционально высказывалась по этому поводу, что ведущий программы Сергей Михеев попросил покинуть ее студию.

"Идите отсюда! До свидания!.. Вы свободны! Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот. Свободны, все! Досвидос!" — сказал он.

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Как сообщал "Апостроф", ранее украинский журналист Роман Цимбалюк на росТВ напомнил, как врал Путин.