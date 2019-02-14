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В России нашли мертвым важного дипломата: первые подробности

четверг, 14 февраля 2019, 14:25

В четверг, 14 февраля, в здании Министерства иностранных дел России в Москве обнаружили мертвым одного из дипломатов.

Об этом сообщают росСМИ.

Тело мужчины обнаружили в общественном туалете ведомства.

Уточняется, что скончался сотрудник Министерства иностранных дел (МИД) России 64-летний Олег Кривов, сообщили РБК в Департаменте информации и печати ведомства.

По предварительным данным, мужчина умер из-за скоротечного сердечного приступа. Он работал в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Как сообщал "Апостроф", 6 октября умер постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Александр Горбань. Также в сети показали неожиданное фото с места захоронения известного российского дипломата Виталия Чуркина, который внезапно скончался в Нью-Йорке. Пользователей удивило то, что дипломату не смогли поставить даже памятник.

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