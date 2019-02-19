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На Кремль ТВ взбесились из-за "майданных реалий" в Metro Exodus

вторник, 19 февраля 2019, 14:09

Российские пропагандисты раскритиковали украинских разработчиков игры Metro: Exodus за достижение, которое можно получить за разрушение статуи Ленина.

Об этом сообщает "Игромания".

В Metro: Exodus можно получить достижение "Декоммунизация" на одном из уровней игры, если сломать ногу или снести голову российского революционера.

"В социальных сетях этот трофей обсуждали достаточно скупо, однако этого хватило, чтобы привлечь внимание федеральных каналов - ведущий канала "Россия 24" уделил достижению около минуты эфира, не забыв упомянуть, что за разработку проекта отвечают украинские разработчики", - сказано в материале.

"Видимо, увлеклись собственными майданными реалиями, а ещё и поглумились над москвичами, мол, не знают, что за пределами столицы среди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди. Как говорится, развесистая клюква плюс махровая русофобия", - заявил ведущий Алексей Казаков.

Она также отметил, что "часть российских игроков осталась разочарована", при этом не уточняя, идёт ли речь конкретно о достижении или всей игре в целом. На фоне при этом обозначена страница шутера на Metacritic с отзывами критиков.

Казаков заявил, что такие высокие оценки обусловлены "подобным" отношением разработчиков к России, и мол это идеально ложится на мировоззрение западных журналистов. Впрочем, если хотя бы попробовать почитать рецензии на игру, то можно понять, что к делу это не имеет никакого отношения.

Отмечается, что "Исход" в то же время отлично оценили и российские критики - на "Канобу" и вовсе игре поставили максимальный балл.

Как сообщал "Апостроф", ранее топ-пропагандистку Кремля взбесил желто-синий Ленин.

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