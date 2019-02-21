Прилетели с Донбасса: новые подробности убийства журналистов из России в ЦАР

Люди, убившие в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, могли специально прилететь из Донбасса и вернуться назад после преступления.

Об этом в интервью RTVI заявил издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, который ведет расследование гибели россиян.

"Люди, которые совершили операцию, прилетели из Донбасса и улетели обратно", — сказал Верзилов. Он не уточнил, кто именно мог убить российских журналистов, но высказал мнение, что "с этой историей связаны структуры Пригожина".

"Расследование будет длиться, пока мы не найдем, кто это сделал", — заверил он.

По предварительным данным, бойцы ЧВК "Вагнер", которые находятся в ЦАР, не причастны к убийству, сказал Верзилов. Вооруженные группировки, действующие в ЦАР, по его данным, также не имеют отношения к этому преступлению.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сентябре 2018 года участник Pussy Riot, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Немецкие врачи и родственники Верзилова высказали мнение, что он мог быть отравлен. Верзилов связал отравление с расследованием гибели российских журналистов в ЦАР.