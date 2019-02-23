Готовят пушечное мясо: появилось видео, как в России учать воевать детей с Донбасса

В сети показали видео "Слета юных патриотов" в России, на котором школьников из оккупированного Донбасса учат воевать.

Соответствующий ролик опубликован в Twitter UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל.

"Зачем Путину Луганск и Донецк? Да просто для мяса! Подростков с Луганска вывозят в Пермь на военные слёты, чтобы пострелять... "Вот бы по-настоящему это было" - как сказал один парень с Луганска. Ему мало ещё по-настоящему с 2014 года? Вот что делает с людьми пропаганда", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в сети появились фото лагеря "молодого бойца" в оккупированном Крыму, на котором военному делу обучают малолетних детей.

Как сообщал "Апостроф", также в сети напомнили видео, как оккупанты в Крыму учат детей убивать.