В сети появились интересные нюансы о евродепутате, у которого работает практикантом дочь спикера президента России Дмитрия Пескова – Елизавета.

Так, анонимный Telegram-канал Катарсис, отмечает, что Эмерика Шопрада во Франции считают сторонником идей фашизма.

"Интересна фигура депутата, у которого Елизавета Дмитриевна работает практикантом. Это Эмерик Шопрад. Ультраправый политик, которого часть французов считают едва ли не фашистом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Шопрад является большим сторонником Путина, называя главу Кремля "хранителем двухполярного мира".

"Кажется это серьезная заявка на почетную пенсию в совете директоров "Газпрома", - отметили авторы канала.

Добавим, что Википедия также подчеркивает особую озабоченность Шопрада вопросом величия России.

В частности, отмечается, что Шопрад является сторонником геополитического союза оси "Париж-Берлин-Москва".

Значительная часть его аналитических статей посвящены анализу роли России в геополитическом мире. Он убежден, что именно от России зависит судьба Европы в геополитическом раскладе мира будущего.

Также Шопрад считает, что приход к власти Путина является более значительным геополитическим событием, чем теракты 11 сентября 2001 года.

Он убежден, что именно политика Путина мешает планам США по установлению однополярного. Таким образом, Шопрад считает Путина залогом будущего для многополярного мира.

Как сообщал "Апостроф", на Западе скандал с дочерью спикера Путина назвали пощечиной ЕС.