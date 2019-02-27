В России политики дважды оконфузились с подарком школьнику, спасшему жизнь ребенку: фото

В Брянской области России школьнику, который спас ребёнка провалившегося под лёд местной реки, в подарок прислали испорченный сухпаек.

Об этом в Twitter пишет Лентач.

Отмечается, что на поступке мальчика решило попиариться местное отделение партии ЛДПР и вручило парню подарки: школьные принадлежности, мяч, повербанк и армейский сухпаек с плесенью. Школьник подарок вернул.

"Но это ещё не всё. Политики решили исправиться и привезли другую коробку с армейским пайком. Но и он оказался испорченным", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском Зауралье школьникам подали на обед "генного мутанта".

Ранее в одном из магазинов оккупированного Россией Крыма продавали шоколад с живностью.