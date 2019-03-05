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В России вывесили антивоенный плакат против Путина: опубликовано фото

вторник, 05 марта 2019, 15:04

В России показали оппозиционное фото против президента России Владимира Путина.

Соответствующее фото опубликовано в Twitter-аккаунте Распад и неуважение.

"Иркутск, раннее утро вторника, 5 марта", - говорится в сообщении.

На плакате, повешенном над мостом, можно прочитать следующую надпись: "Путин – война, коррупция, бедность".

В сети тут же стали обсуждать фото с плакатом.

"Войну остановил, повернул стране былое величие, вместо того, чтоб наворовать, поделиться с США получить медальку и прожирать наворованное за бугром. Работать *вари идите", "Ляпота", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России полиция получила приказ охранять баннеры с Путиным. Так, в Новокузнецке (Россия) правоохранительные органы получили приказ охранять от местных жителей предвыборные плакаты с изображениями президента России Владимира Путина.

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