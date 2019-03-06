На Западе метко высказались о крокодиле Путине

У России испортились отношения с Беларусью, однако это далеко не единственная страна, которая пытается дистанцироваться от Кремля.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

По его словам, отношения у России испортились практически со всеми.

"Ведь нельзя дружить с крокодилом человеку, но и у крокодила с крокодилом не может быть отношений, потому что они могут друг друга съесть", – замечает Табах.

Как отмечает эксперт, рядом с Россией некомфортно себя чувствует не только Беларусь, но и такая крупная и богатая страна как Казахстан.

"Там тоже очень много русскоязычного населения, и там тоже очень переживают. Казахстан сейчас переходит на латиницу, они пытаются как-то отойти от России, а для нее - это большой удар. Все пытаются как-то отделиться от России. Это, как в конце Второй мировой войны все хотели стоять подальше от Гитлера. Так же и сейчас. Путина уже не воспринимают как адекватного человека, а воспринимают как опасного, потому что у него - ядерная бомба, а что он с ней будет делать, предсказать невозможно. Он же сказал: "Если нет России, то зачем тогда этот мир?!" И также он сказал: "Я - это Россия!" Получается, что если его не будет, то зачем этот мир, а это - явная угроза всему миру, он угрожает всему миру, и он не просто так это сказал", – замечает Табах.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с экс-представителем НАТО в России Гарри Табахом: В голове Путина точно происходит что-то ненормальное.