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Результат будет плачевен: в России дали печальный прогноз для военной доктрины Кремля

суббота, 09 марта 2019, 18:05

Предложенная начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым военная доктрина может привести Россию к "плачевному результату" по примеру СССР в 1991 году.

Об этом в статье для "Новой Газеты" написал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Он подчеркнул, что не смотря на то, что формально российская Военная доктрина носит сугубо оборонительный характер, это не помешает Кремлю планировать наступательные операции против Запада.

"Сегодня, как и 50 лет назад, развертываются одновременно силы как ядерного, так и неядерного сдерживания. Герасимов вслед за президентом Владимиром Путиным перечислил новое чудо-оружие: "Авангард", "Сармат", "Пересвет", "Кинжал", "Посейдон", "Буревестник" и "Циркон". Задолго до формального прекращения в июле действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в соответствии с указом Путина "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по ДРСМД" начата ускоренная разработка "наземных комплексов гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности", - отметил эксперт.

Фельгенгауэр также обратил внимание на заявление Герасимова о том, что РФ должна "всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником".

"То есть ВС РФ должны превосходить объединенные силы остального человечества. Именно к такой цели стремился советский Генштаб и своего добился к концу восьмидесятых; например, по суммарному числу танков или ядерных боезарядов. Только СССР не выдержал экономического и социального перенапряжения и бесславно развалился в 1991-м", - сказал эксперт.

"Новая доктрина "Герасимов 2.0" существенно скорректирована в сторону усиления по сравнению с "доктриной Герасимова" образца 13-го года, а Генштаб, как во времена холодной войны, в обоснование безудержной милитаризации России выдумывает или в десятки раз преувеличивает внешние угрозы. Конечный результат новой попытки добиться превосходства "над любым потенциальным противником" будет, наверное, столь же плачевен, что и в 1991 году", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", российский пропагандист Дмитрий Киселев пригрозил США размещением ядерных ракет в непосредственной близости к американским стратегическим военным центрам.

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