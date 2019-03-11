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Сотни тысяч умрут: российский оппозиционер раскрыл план "легального" отравления жителей РФ

понедельник, 11 марта 2019, 11:57

В Московской области, а потом и по всей России, собираются построить мусоросжигательные заводы (МСЗ), которые нанесут колоссальный ущерб экологии и "убьют сотни тысяч россиян".

Об этом заявил российский оппозиционер Дмитрий Гудков в Facebook ссылаясь на заключения экспертов Общероссийского народного фронта.

По его словам, экологи крайне отрицательно отнеслись к этой идее: многие россияне потеряют здоровье, "сотни тысяч умрут", а дети, которые родятся у жителей региона, рискуют оказаться больными.

Он пояснил, что МСЗ собираются возводить в 500 метрах от жилых домов. Проект реализуется в рамках федеральной программы "Чистая страна" и в случае успеха будет распространен на всю Россию.

Гудков подчеркнул, что эксперты установили, что под видом МСЗ фирма "РТ-Инвест" собирается строить теплоэлектростанции (ТЭС), работающие на смеси газа и мусора. Однако эксперты отмечают, что КПД этих предприятий будет крайне невелик (около 20%), а вот ущерб от них несравним с пользой.

В частности, на МСЗ собираются использовать трехступенчатую систему очистки (в то время как по всей Европе очистка идет в 5-6 этапов). По оценкам ученых, это приведет к выбросам в воздух опасных веществ в объеме примерно 2,4 тыс. тонн в год (по степени угрозы они сравнимы с боевыми отравляющими веществами).

Оппозиционер утверждает, что один планируемый МСЗ в Подмосковье будет выбрасывать в воздух диоксинов как все мусорные заводы США (а их 77 штук). Кроме того, каждый МСЗ отравит почву на 100 кв. км вокруг себя.

Убытки от вывода из обращения сельхозугодий может достичь нескольких триллионов рублей на один МСЗ. Кроме того, как считает экс-министр экологии Мособласти Александр Коган ввод в строй четырех МСЗ приведет к росту тарифа на сбор и вывоз мусора для жителей столицы и окрестностей с 1,5 тыс. рублей в год за тонну с человека до 10-12 тыс.

Как сообщал "Апостроф", россияне в январе 2019 года стали пессимистичнее оценивать перспективы своего материального положения на фоне роста инфляционных ожиданий.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия, Гудков

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